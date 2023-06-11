Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили раскрыла, кем был Павел Воля в прошлой жизни

В воскресенье на ТНТ выйдет проект «Шоу Воли», куда приходят разные известные личности российского шоу-бизнеса и рассказывают о выбранной профессии. Гостями телешоу в этот раз стали экстрасенс Лина Джебисашвили, а также чернокнижник Влад Череватый. Ясновидящие попытались дать напутственные слова ведущему:

У тебя семь жизней было в человеческом воплощении. Родиться в драгоценном воплощении человека – очень ценно.

Павел Воля нередко выступал против существования магических способностей у людей, однако переосмыслил свою точку зрения.

Паша, обязательно надо активно заниматься благотворительностью. Иначе можешь стать насекомым в следующей жизни. Это не круто, - заявила Джебисашвили.

К слову, и Влад, и Лина принимают участие в шоу «Экстрасенсы: Битва сильнейших». Там они сражаются за звание главного экстрасенса страны и приз. Компанию им составляют Виктория Райдос, братья Шепсы, Константин Гецати и многие другие.