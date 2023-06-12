Трамп собирается собрать деньги на предвыборную кампанию

Издание «Politico» сообщает, что занимавший ранее должность американского президента Дональд Трамп собирается провести выступление перед своими сторонниками в Бедминстере, на котором намечен сбор денег на организацию и проведение его предвыборной кампании на должность американского президента.

Сообщается, что это выступление намечено на 13 июня и, что в этот же день за несколько часов до выступления Трамп должен отправиться в судебное учреждение по делу о хранении им секретных документов. Уточняется, что выступление Трампа планировалось еще до того, как началось это судебное разбирательство.