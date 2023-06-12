78-летний певец Юрий Антонов объявил, что нашел свою любовь

78-летний Юрий Антонов впервые за долгое время появился на людях. Недавно в СМИ появились слухи о госпитализации артиста, однако сам певец опроверг эти сплетни. Своим появлением на премии ММТВ «Легенды и новые имена» он дал понять, что у него все в порядке.

Артист с радостью общался с журналистами. Репортерам музыкант рассказал о своей жизни. По словам Антонова, он активно готовит новый студийный альбом, хотя сроки его выхода не раскрыл. Рассказал Юрий Михайлович о личной жизни. Он признался, что нашел любовь.

Уточнять, в кого именно он влюблен, композитор не захотел. Хотя интересно, что перед началом мероприятия поэт долго общался со своей знакомой, исполнительницей Тамарой Кутидзе. Поговаривают, звезды планируют выпустить совместную песню.