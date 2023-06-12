Участница шоу «Новые звёзды в Африке» Бардо ответила Погребняк и Кравченко на обвинения в предательстве

Следующий выпуск экстремального реалити-шоу «Новые звезды в Африке» станет в этом сезоне последним. В финале проекта сразятся трое участников. Это Наталья Бардо, Мария Погребняк, Александр Степанов.

Накануне выяснилось, что в одном шаге от финала шоу покинул Денис Лебедев. В испытании на вылет боксер проиграл жене известного российского футболиста.

Но главной героиней 14 го выпуска телепроекта стала Наталья Бардо. Актриса подставила Марию Погребняк, из-за чего та оказалась на шаг от ухода. Несмотря на такой оступок, признавать свою вину она не пожелала.

«Победителей не судят, все правильно сделала — я теперь в финале!», — сказала Бардо.