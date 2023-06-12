Режиссер Джеймс Кэмерон переснял финал «Терминатора—2», чтобы выпустить продолжение

«Терминатор 2: Судный день» — одна из культовых картин режиссера Джеймса Кэмерона. Пожалуй, это лучший фильм во всей франшизе.

Однако мало кто знает, что изначально финал ленты был другим.

Так, в финальной сцене было намного больше кадров. В ней кинорежиссер показал будущее без войны, в котором судный день не наступал. Сара сидела на детской площадке, где играла внучка. Джон Коннор не возглавлял сопротивление, но избрался в Сенат. В общем, было все хорошо.

Однако продюсер Марио Кассара, умеющий хорошо считать деньги, оказался против такой концовки, поскольку она исключала продолжение. Упускать такую золотую жилу и закрывать выгодное предприятие Кассара не хотел. Хотя Кэмерон в итоге также вряд ли пожалел, что решил изменить окончание «Терминатора 2».