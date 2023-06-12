JNO: Ученые из США нашли способ для избавления от шума в ушах у миллионов людей

Ученые из Мичиганского университета (University of Michigan) обнаружили оригинальное решение для избавления от шума в ушах у миллионов людей по всему миру. Как пишет научный журнал JAMA Network Open, примерно 15% американцев беспокоит звон в ушах, половина пациентов ищут эффективный способ от этого избавится.

Уровень интенсивности “помех” в ушах варьируется от незначительного до невыносимого. Это и звон, и шипение, и другие неприятные посторонние звуки. Для борьбы с шумом, который мешает нормальному восприятию, эксперты предложили применять маленькое устройство.

Испытания показали, что через 6 недель 60% добровольцев ощутили снижение уровня шума. Как говорят исследователи, их научная работа позволит миллионам людей по всему миру использовать доступное и простое устройство для борьбы с раздражающими звуками.