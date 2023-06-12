Как снимался кинофильм «Утомленные солнцем»: взяли Дапкунайте вместо Яковлевой

Летом 1993 года начались съемки картины «Утомленные солнцем», которая была создана режиссером Никитой Михалковым в соавторстве с Рустамом Ибрагимбековым. Сценарий они написали за несколько месяцев и фильм получил рабочее названием «Безусловный эффект шаровой молнии». Роли были написаны под конкретных актеров, поэтому кастинги не проводились.

Режиссеру и его дочери Надежде достались главные роли —роль комдива Котова и его наследницы Нади. Олег Меньшиков должен был играть Митю, однако из-за подписанного контракта с румынским кинорежиссером отказался принять участие в картине. Но после того, как проект в Румынии сорвался, он решил вернутся в «Утомленные солнцем».

Елену Яковлеву выбрали для исполнения роли Маруси, хотя литовская звезда Ингеборга Дапкунайте пришла на пробы без приглашения и в итоге была выбрана для данной роли. Яковлеву об отказе не уведомили и это актрису сильно обидело.