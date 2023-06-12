«Лента.ру»: Каким было первое вечернее шоу страны «Добрый вечер с Игорем Угольниковым»

Недавно стало известно о том, как снимали первое вечернее шоу в России и каким оно было. Речь идет о программе «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», которая появилась на российском ТВ в далеком 1997 году.

Сам ведущий украл идею передачи в США в 90-х и привез ее в РФ, где и продал телевизионному наставнику. Угольников полностью перенял формат вечернего шоу, однако добавил немного патриотичного контента для российских зрителей. В частности, проект начинался с живой музыки оркестра Оганезова. Затем ведущий спокойно общался с гостями студии на разные жизненные темы и приглашал выступить в эфире.

Примечательно, но такой формат шоу продлился на телевидении недолго. Буквально через год программу закрыли.