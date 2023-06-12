Онколог РФ Ахмед эль-Модир перечислил виды рака, которые называют «тихими убийцами»

Рак относят к тем болезням, успех лечения выявления болезни на ранних стадиях. Особенно это касается тех видов онкологии, которые развиваются незаметно для человека и не доставляют ему дискомфорта. Такие виды онкологических недугов доктор Ахмед эль-Модир называет «тихими убийцами».

Речь идет о раке лёгких, раке печени, раке поджелудочной железы, онкологии шейки матки, простаты, яичников, кишечника. Как говорит специалист, в Великобритании самым распространенным видом рака является колоректальный рак. На появление недуга могут указывать боль в области живота, вздутие, колики, запоры либо поносы.

Что касается рака печени, нередко человека мучает тошнота и рвота, светлый стул. Больной испытывает постоянное чувство сытости и постепенно веовсе отказывется от еды.