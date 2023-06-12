Посол РФ в Египте Борисенко: Эти рекомендации помогут не встретиться с акулой в Красном море

Для избежания возможных встреч с акулами нужно прежде всего соблюдать правила безопасности, а также прислушиваться к рекомендациям спасательных служб. Об этом информирует посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По информации главы российского дипломатического представительства, он рекомендует туристам, которые находятся или планируют ехать на курорты Красного моря, проявлять благоразумие и всегда следовать рекомендациям турооператоров, работников отелей или властей Египта.

Борисенко отметил, что из Индийского океана в Красное море заплывает немало акул, поэтому и случаются такие трагедии. Посол также призвал туристов не купаться там, где это запрещено.