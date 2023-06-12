София Ротару ждёт окончания СВО ВС РФ, чтобы снова вернуться в Крым

75-летняя София Ротару владеет гостиницей в центре Ялты. Также у певицы есть роскошный особняк в поселке Никита. Именно там, по слухам, она планирует прожить остаток своей жизни.

Известная певица с 2014 года в Крым практически не приезжает. Хотя до этого артистка там всегда жила. Сообщается, что гостиница в центре Ялты, которой владеет Ротару, и дом в поселке фактически пустуют. Но София Михайловна не хочет распродавать крымскую недвижимость, посколкьу туда она планирует вернуться после окончания СВО ВС РФ.

Оказывается, недавно артистке поступили щедрые предложения по поводу покупки недвижимости на полуострове, однако исполнительница категорически отказалась, мотивируя это планами жить там в будущем.