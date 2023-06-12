Специалисты из «ОСН» дали советы для быстрого снятия похмелья летом 2023 года

Облегчить похмелье летом 2023 года помогут некоторые рекомендации врачей. Как пишут специалисты из «ОСН», для начала нужно обеспечить организму достаточное количество воды.

Употребление крепких напитков непеременно приводит к обезвоживанию, что может вызвать головокружение, сухость в полости рта, головную боль. Часто такое человек ощущает на утро после вечеринки с горячительными напитками.

Можно съесть кусочек лимона или ложку меда. Кроме того, восстановить силы поможет освежающий душ и сон. Из еды специалисты рекомендуют отдать предпочтение куриному бульону, огуречному рассолу и травяным чаям, которые способны насытить организм человека необходимыми веществами, успокоить его нервную систему и улучшить сон. Из лекарств поможет «Полисорб», «Смекта» и другие сорбенты.