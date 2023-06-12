Sport24: Несколько киноляпов комедии «Иван Васильевич» могут разоблачить даже шестиклассники

Популярная кинокомедия «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая была снята по произведению Михаила Булгакова. В фильме присутствуют несколько киноляпов, которые могут увидеть даже шестикалассники.

Наример, главный герой постоянно путается в возрасте. Когда Ивана Грозного допрашивает правоохранитель, он датой своего рождения называет: «1533 год от Рождества Христова». В пьесе этой информации нет. Грозный родился в 1530 году. Сейчас этого можно проверить, однако тогда надо было пересмотреть официальные источники.

Еще один промах есть в сцене с Буншей и Милославским. Когда аферист превращает управдома в царскую особу, сверяется с картиной и вручает скипетр вместе с державой. Но ни картины, ни державы, ни скипетра при правлении Грозного в Кремле не было — атрибуты появились намного позже.