Супруга Константина Эрнста Софья прослезилась во время речи продюсера в Кремлевском дворце

Сегодня Владимир Путин в честь Дня РФ наградил Юлию Пересильд, кинорежиссера Клима Шипенко, а также продюсера Первого канала Константина Эрнста за ленту «Вызов» - первую картину, снятую на борту МКС (Международная космическая станция).

После вручения Государственной премии выступил продюсер. Его речь записывала на смартфон жена. Софья даже прослезилась в начале обращения Константина.

К слову, первой избранницей Эрнста стала критик Анна Силюнас. В 1995 году у пары появилась на свет дочь Александра. Второй возлюбленной Эрнста стала президент «Красного квадрата» Лариса Синельщикова. Продюсер усыновил ее двух наследников. Первой официальной женой генерального директора Первого канала является модель Софья Заика. Актриса родила мужу двух дочек, а также сына Льва.