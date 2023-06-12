Теледива Нюша призналась о незапланированной беременности

Известная исполнительница Нюша в новом интервью призналась, что не планировала рожать второго ребенка. Певица хотела заняться карьерой, но новость о внезапном прибавлении изменила кардинально все ее планы.

После первого декретного отпуска артистка желала вернуться на сцену. Нюша мечтала одать поклонникам свой профессиональный долг. Но планы звезды изменились, когда она узнала о второй беременности. По словам знаменитости, в тот момент она как-раз узнала об изменах супруга, но простила его и сумела сохранить семью.

Сейчас у Нюши двое детей. В 2018 году появилась на свет дочка. Девочку назвали Серафима-Симба. В 2021 году родился появился сын Наследнику супруги дали имя Саффрон.