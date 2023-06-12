Терапевт Маскин сообщил, что внезапная остановка сердца может наступить в любом возрасте

Часто внезапная сердечная смерть происходит у внешне здоровых людей, которые ранее не имели серьезных проблем со здоровьем. По информации главврача Лаборатории «Гемотест» Максима Маскина, внезапная остановка сердца может наступить в любом возрасте.

К этому могут привести гипертония, гипертрофия миокарда левого желудочка утолщение сердечной стенки, высокий холестерин в крови, диабет. Иногда внезапная сердечная смерть связана с пируэтной тахикардией. Также к трагедии может привести сильный удар в грудь, к примеру, во время драки, занятий споротом, игр со спортивным снарядом.

При этом ВВС может наступить в любом возрасте. Хотя доказано, что мужчины умирают в 2 раза чаще чем женщины. В этом случае шансы спасти человека невелики – тогда счет идет на минуты, говорит терапевт.