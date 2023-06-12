«Турпром»: На острове Пхукет в Таиланде появилось заболевание неизвестным вирусом

На самом большом острове Таиланда Пхукете (расположен в Андаманском море) более 100 человек заразились неизвестным ранее вирусом.

В связи с этим власти создали специальный Центр экстренной помощи, сообщает «Турпром».

После заражения у человека начинается сильная диарея, высокая температура, мнокократная рвота. Как предполагают специалисты, вирус мог попасть в воду для льда.

Власти боятся новой эпидемии в Таиланде. Туристам правительство курорта говорит о том, что патоген для человека не несет серьезной угрозы. Однако рекомендует соблюдать правила гигиены, так как нужно предотвратить распространение неизвестного вируса. Местному населению и туристам советуют часто мыть руки, а также отказаться от напитков со льдом и уличной еды.