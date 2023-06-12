В шоу «Новые звёзды в Африке» определилась тройка финалистов

Реалити-шоу "Новые звёзды в Африке" подходит к концу. Осталось четыре участника перед полуфиналом. Каждый мечтал сразиться за 5 миллионов рублей и готовился к жесткому соперничеству. Речь идет о Марии Погребняк, Наталье Бардо, Александре Степанове и Денисе Лебедеве. Боксер попытался уговорить участников реализовать его идею и создать выгодные условия для каждого, но в итоге они не смогли придти к единому мнению.

Судьбу финала решили конкурсы. В первом конкурсе победил Александр Степанов. Денис Лебедев уступил Марии Погребняк. Модель оказалась проворнее, чем боксер. Спортсмен поздравил соперницу и дал понять, что будет за нее болеть в финале. Лебедев признался, что финал видел именно таким, когда за победу будут бороться мужчина и две женщины, однако не стал отрицать, что хотел бы быть на месте Степанова.