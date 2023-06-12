В Португалии и Испании отменили четыре концерта певицы Веры Брежневой

Вера Брежнева сообщила поклонникам об отмене своих 4-х запланированных концертов в Португалии и Испании. Выступления должны были пройти в Лиссабоне, Марбелье, Аликанте, Барселоне.

Как уточнила исполнительница, на момент написания поста она должна находиться на саунд-чете в Португалии, однако возникли некоторые проблемы.

«Появились некие обстоятельства, из-за которых четыре концерта не состоятся. Я сильно расстроилась», — написала жена Меладзе в социальных сетях.

Вера добавила, что при желании фанаты смогут вернуть деньги за приобретенные билеты. При этом ответственность за отмену выступлений Брежнева негласно возложила на его организаторов.