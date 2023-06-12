С возрастом организм человека намного тяжелее справляется с некоторыми продуктами питания. Такая еда оказывает негативное действие на здоровье. Врач и блогер Мадина Мусичова назвала три популярных вида супа, от которых нужно отказаться пожилым людям.

По данным специалиста, она рекомендуется не употреблять супы на густом мясном бульоне. Это может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой человека и привести к образованию в сосудах холестериновых бляшек.

Мусичова также отмечает, что пожилым людям желательно отказаться от солянки, грибного супа, окрошки. К тому же, грибной суп не нужно употреблять тем людям, которые страдают от гастрита, язвы или других проблем с ЖКТ, заключает эксперт.