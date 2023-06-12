Журналистка Ханга сообщила, что ведущий Андрей Малахов превосходит коллегу Борисова

Андрей Малахов более 20 лет работает на телевидении. Он вел популярное телешоу «Пусть говорят». Вскоре ведущий ушел на другой канал и там успешно ведет передачу «Прямой эфир».

Место на Первом канале занял Дмитрий Борисов. Однако зрители отмечают, что формат шоу не подходит экс-диктору новостей. Елена Ханга высказалась на YouTube-канале Лауры Джугелия, сравнив телеведущих.

Он хороший новостник, у него нет темперамента, как у Малахова. Он говорит грамотно, но ему не интересно самому. Он скрывает плохо отсутствие интереса, хотя выполняет работу профессионально, - заявила она.

Сам Андрей следит за работой конкурентов и уважает труд Дмитрия. Он неоднократно отмечал положительные изменения в работе, хотя не исключает, что Борисову чужды некоторые темы, поскольку комфортно ему только в новостях.