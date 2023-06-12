Зрители РФ нашли киноляпы в советской комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

В советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию» зрители увидели несколько исторических неточностей. Иван Грозный путает возраст, когда допрашивается милиционером. Он назвал дату рождения: «1533 год от Рождества Христова». В пьесе Булгакова нет такого диалога: во-первых, Грозный родился в 1530 году, во-вторых, в то время не было нового летоисчисления. Оно в России пояаилось при Петре I, то есть спустя сто лет. Поэтому Грозный должен был сказать: «Год 7038 от сотворения мира».

Второй киноляп связан с Милославским и Буншей. Когда вор-аферист управдома превращает в царя, сверяется с картиной на стене и вручает скипетр, державу. Однако тогда картин, скипетров и держав в Кремле не могло быть – эти атрибуты появились позже.

Третья неточность связана со сценой в лифте. Иван Васильевич крестит его… троеперстно, хотя троеперстие ввел патриарх Никон через 100 лет. Иван Грозный мог крестить лишь двумя перстами. Шутку «Вот что делает крест животворящий!» Гайдай взял из пьесы Булгакова, хотя и там не было пояснения – просто сказано, что царь «крестит дверь».