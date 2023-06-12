Звезда «Ликвидации» Максим Дрозд рассказал, что едва не остался без лица из-за рыси

Актер Максим Дрозд, знакомый зрителям ролью в сериале «Ликвидация», в беседе с журналистами вспомнил случай, когда едва не остался без лица из-за рыси. Неприятность произошла во время работы над фильмом «Заповедный спецназ» с участием актера.

«Там все по-настоящему, по-честному. К примеру, если холодно, то должно быть холодно, и наоборот. Конечно же, если вода, то это вода. Все, как учили. По Станиславскому - пытаемся в кадре правдиво существовать», - сказал Дрозд.

Также артист рассказал, что чуть не стал жертвой рыси:

«Были медведи, волки и даже рыси. Работа с волками – на грани драки. Я был в кадре с ними. Однажды за кадром меня рысь погладила. Если бы в тот момент она выпустила когти, я бы остался без лица».