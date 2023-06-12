Звезда турецкого кино Акын Акынёзю поделился впечатлением от своего визита в Россию

Акын Акынёзю, который прославился ролью Мирана в турецком сериале «Ветреный», поделился своими впечатлениями от первого визита в Россию. В нашу страну артист прибыл по рабочим делам. Оказывается, компания Ivi выбрала РФ для съемок рекламного видеоролика, где и принимает участие популярный актер.

Акынёзю искренно удивился тому, что его узнавали на улице и многие россияне даже делали селфи. Также Акын попробовал русские национальные блюда в столичном ресторане.

По признанию артиста, посещение России для него оказалось большим сюрпризом. Он испытал чувство гордости, что турецкие фильмы так сильно нравятся российским зрителям. Актер добавил, что планирует еще раз сюда приехать, поскольку за три дня он не успел увидеть всех достопримечательностей.