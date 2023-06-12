Участнице Comedy Woman Сысоевой сделали операцию

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что она не так давно перенесла операцию по удалению новообразования в груди. Как успокоила юмористка, к счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Сысоева рассказала, что вскоре ее выпишут из больницы. Недавно у девушки врачи обнаружили в груди опухоль, после чего было принято решение о срочной операции. Блондинка говорит, что переживала не за операцию, а за сам диагноз.

«Эти жуткие часы ожидания ответа на вопрос — рак это либо нет. Было очень страшно», — сказала 38-летняя Надежда.

Сысоева таже добавила, что ее страхи не подтвердились и в настоящее время она готовится к выписке домой.