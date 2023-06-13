Американский суд отказал журналистам в записи первого предъявления обвинений Трампу

Американский телевизионный канал ABC News сообщил, что в ответ на его запрос пустить журналистов снимать на видео и записывать на аудиоустройство первое официальное судебное разбирательство по отношению к занимавшему ранее должность президента США Дональду Трампу, суд отказал. При этом американский судья, который должен проводить это слушание, Джонатан Гудман заявил, что после его завершения стенограмма слушания будет достаточно быстро представлена общественности.

«Федеральный магистратский судья отклонил запрос коалиции медиаструктур, включая ABC News, добивавшихся видео- и аудиодоступа во вторник к историческому первому появлению бывшего президента Дональда Трампа и предъявлению ему обвинений», – сообщил телеканал.

Гудман также заявил, что этот отказ журналистов снимать на видео и записывать на аудиоустройства слушания по делу Трампа не распространяется на последующие заседания, которые должен будет вести другой судья Эйлин Кэннон.