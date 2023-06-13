Бывшая домработница Пугачевой заявила, что Примадонне сейчас никто не помогает

В минувшем году 74-летняя Алла Борисовна Пугачева решила из России уехать в Израиль. В данный момент Примадонна целиком и полностью полностью посвящает всю себя маленьким детям, которых им с молодым мужем родила суррогатная мать.

Когда Пугачева воспитывала старшую дочь Кристину Орбакайте, ей было намного легче. Несмотря на то, что Народная артистка много выступала и часто гастролировала, у нее была мама, которая оказывала значительную физическую поддержку.

Но, как говорит экс-домработница Примадонны Людмила, в настоящее время у певицы нет никого, кто бы смог ей помочь, поэтому эстрадная звезда все делает сама. К тому же, именно ради воспитания двойняшек Алла Борисовна покинула сцену.