«Царьград»: Кейс имени артиста Максима Галкина — предателей РФ отменяют по всему миру

Спустя 1,5 года после начала СВО начали отменять предателей РФ, которые сбежали из страны. Накануне стало известно о том, что Максим Галкин* запланировал выступления в Казахстане. 8 октября пародист планировал выступить в Астане, а 6 и 7 октября в Алма-Ате. Но с концертами в последнем возникли проблемы и их пришлось отменить.

Кстати, плохо дела у шоумена идут в Европе. Залы комику дается собрать только в Прибалтике. В Германии люди на выступления мужа Примадонны идут неохотно.

Данила Поперечный уехал из РФ после начала спецоперации. В Узбекистане он организовал концерт, где ему удалось собрать 1,5 тысячи человек, но высказаться ему не дали. Каждый раз, когда комик говорил переполненную матом шутку о русских, микрофон ему выключали. На это юморист обиделся и написал рыдающий пост в соцсетях.

Похожая история произошла в Бишкеке. Там должны были выступить музыканты "Порнофильмов". Концертов группы должен был пройти 10 июня, но не получилось. Во всем артисты обвинили силовиков, которые запугали представителей площадок, где они собирались играть. По словам коллектива, им четко дали понять, что провести выступление не дадут. После долгих поисков и переговоров любых вариантов группа так и не смогла ничего сделать.

*Лицо, признанное иностранным агентом на территории Российской Федерации