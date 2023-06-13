После начала специальной военной операции украинская исполнительница Вера Брежнева, которая работала и жила все время в РФ, вместе с мужем поспешно уехали из страны. "Царьград" рассказывает историю бегства певицы и ее безуспешную попытку вернуться в Россию.

Вера, осудив СВО и сбежав за границу, отреклась от РФ, сменила свой псевдоним, и запела на украинском. Но даже украинцы были возмущены, поскольку обнаружили огромное количество ошибок в речи исполнительницы.

По слухам, обосновалась блондинка в Италии, но Лайма Вайкуле сообщила, что сейчас ее коллега живет Риге. Сама артистка эту информацию не комментирует.

На днях выяснилось, что концерты звезды за рубежом отменяют, поэтому якобы она планирует вернуться в РФ, но пока что безуспешно.