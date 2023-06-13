В интернете появился список украинских актеров, работавших в РФ и вступивших в ВСУ

В РФ до начала СВО работало много актеров из Украины. Сейчас они выступают против России и защищают свою родину. «Царьград» опубликовал список украинских артистов, строивших карьеру в РФ, но примкнувших в ВСУ.

Александр Пашинин поддержал Украину. Он сыграл офицера Ростислава Огнивцева в ленте «Адмирал». Сейчас актер не в рядах ВСУ, однако по-прежнему продолжает помогать армии. Он занимается сбором денег и другой волонтерской работой.

В настоящее время в рядах ВСУ служит Александр Печерица. В России актера хорошо знают по роли в «Крепостной». Снимался мужчина также в картине «1941», которая посвящена ВОВ. Но сейчас звезда сражается на стороне украинцев против российской ВС РФ.

Александр Тритенко сыграл во многих кинопроектах о ВОВ, снятых в России. Он активно поддерживает Украину. В соцсетях деятель публикует регулярно снимки из окопов, где позирует с украинскими военнослужащими и оружием.