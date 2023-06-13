JACC: Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на сердце

Ученым из Массачусетского университета (Massachusetts Institute of Technology) удалось установить, что умеренное употребление алкоголя снижает риск болезней сердца, спровоцированных влиянием стресса.

Исследователи проанализировали данные 50 тысяч американцев. Подопытные прошли оценку состояния здоровья и заполнили анкеты. Выяснилось, что риск сердечно-сосудистых недугов ниже у тех добровольцев, кто мало или умеренно употребляет алкогольные напитки.

Как говорят кардиологи, талой эффект связан с тем, что спиртное влияет на активность нейронов в миндалевидном теле головного мозга. Этот отдел связан непосредственно с реакциями на стресс. Активность в данной зоне мозга уменьшается и это делает человека более устойчивым к стрессовой ситуации.