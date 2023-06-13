Юлианна Караулова честно призналась, как заняла место ведущего Дмитрия Диброва

Юлианна Караулов сообщила о подробностях попадания в кресло ведущей легендарного телешоу «Кто хочет стать миллионером». Согласно утверждениям девушки: все произошло неожиданным образом.

В то время певица была участницей «Фантастики», в которой стала победительницей. Предложение попробовать себя в роли ведущей поступило к артистке после сенсационной победы. Как призналась Юлианна, что-то подобное ожидать она никогда не могла.

Во время беседы с шеф-редактором, Караулова задала один вопрос: почему выбор пал именно на нее? В ответ услышала просьбу: оставаться самой собой.

Для исполнительницы понятно, что в связи с тем, что она иначе выполняет обязанности телеведущей «Кто хочет стать миллионером?», сама передача в корне стала другой. Однако новая работа звезде дается легко и является интересным опытом.