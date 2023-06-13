«Lenta.ru»: Стас Васильев заявил, что Ксения Собчак придет к нему на интервью

Стас Васильев, более известный как «Ай, как просто!», рассказал, что перед интервью с Ксенией Собчак выдвинул одно условие. Российский блогер заявил, что он согласился принять участие в ролике для YouTube-канала ведущей в обмен на то, что она также к нему придет на интервью.

Таким образом он отреагировал на опубликованный Ксенией мем, где она высмеяла его высказывания из интервью. Также блогер отметил, что о скандальной журналистке был лучшего мнения. Весной Стас сообщил, что в апреле побывал на интервью но опасается, что этот ролик может не выйти. Также он добавил, что Собчак ему задавала глупые вопросы.

«Уровень абсурда такой, что она зависала по минуте и ожидала, что ей в ухо скажет редактор», — заявил блогер.

Однако, несмотря на опасения, через неделю интервью было опубликовано на Ютуб. Сама журналистка сообщила, что оно было самым сложным в ее карьере.