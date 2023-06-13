На финале конкурса «Мисс Екатеринбург» выступит музыкальная группа «Банд’Эрос»

В Историческом сквере Екатеринбурга на финале конкурса «Мисс Екатеринбург», который должен состоятся 17 августа 2023 года, выступит популярная группа «Банд'Эрос». Об этом сообщают организаторы данного мероприятия.

«Группа исполнит свой известный хит «Коламбия Пикчерз не представляет», а также песню «Манхэттен», композицию «Про красивую жизнь», «Адьос!» и многие другие. Также, вполне возможно, они будут сопровождать один выход участниц. Вход свободный», — заявили представители оргкомитета.

Отметим, что ведущим финала конкурса «Мисс Екатеринбург» станет Дмитрий Хрусталев.

Также добавим, что все желающие побороться за корону еще могут подать заявки до 26 июня. К участию допускают жительниц Екатеринбурга и студенток свердловских вузов от 18 до 25 лет, рост которых не ниже 170 см, незамужних, без детей, не имеющих опыт откровенных фотосъемок и татуировок на теле. Подавать заявку нужно на портале мэрии.