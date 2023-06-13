Охлобыстин о раскритиковавших СВО ВС РФ артистах: «Предатели не меняются»

Режиссер, сценарист и актер Иван Охлобыстин высказался о будущем артистов, осудивших специальную военную операцию (СВО).

Предатели не меняются. Если вернутся, вдруг станут патриотами. Чтобы назад их не приняли, пока что ничего не сделали. Жизнь все непременно уладит, – сказал актер.

Охлобыстин отметил, что сейчас многим придется поменять свое мышление.

Мы стали хуже. В 1990 у нас сузилось мышление, многое потеряли. Посмотрите, что в последнее время снимали. Произошли конструктивные изменения, они подвели нас к краю. Для меня вся эта ситуация с СВО неожиданностью не была, – добавил Иван.