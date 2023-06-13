Петербургская певица Татьяна Буланова решила сменить фамилию после свадьбы

Татьяна Буланова, недавно вышедшая замуж, решила изменить фамилию. Петербургская певица об этом сама рассказала в соцсетях, выложив снимки своего свадебного платья. На снимке артистка прокомментировала новую фамилию фразой: «Руднева».

Фанаты исполнительницы были шокированы столь неожиданной новостью. При этом Татьяна никак не прокомментировала такое решение. Поклонники Татьяны беспокоятся, оставит ли артистка звездную фамилию в качестве сценического псевдонима.

Напомним, что 2 июня этого года эстрадная певица вышла замуж за Валерия Руднева. Бизнесмен младше избранницы на целых 19 лет. Пара объявила о помолвке в ноябре минувшего года. Этот брак для 54-летней артистки является третьим.