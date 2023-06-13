Певец SHAMAN выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Популярный в России певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вышел на связь с поклонниками. В социальных сетях он опубликовав новое видео. Запись певец выложил вчера, в День России.

По информации артиста, в ролике его выступление в Екатеринбурге, которое состоялось еще 21 февраля. На закрытой вечеринке было много местных жителей.

«Родные, кроме сольных концертов, фестивалей, разных программ, вы знаете, многие артисты принимают участие в «заказниках» и «корпоративах». Пресса и блогеры пытаются разведать подробности, что там за закрытыми дверями происходит. У меня от вас нет никаких секретов, поэтому делюсь видео такого выступления», — написал SHAMAN.