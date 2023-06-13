Появились первые фотоснимки новой модели Lada на основе китайского авто

Новая модель автомобиля Lada от российского концерта, которую будут собирать на заводе «Лада Санкт-Петербург», является перелицованным китайским лифтбэком FAW Bestune B70. Журналисты засекли новинку в Центре инжиниринга «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Фото лифтбека черного цвета в своем паблике опубликовал администратор группы «ВКонтакте» Avtograd News, который дает точную инсайдерскую информацию.

Авто оказалось крупных размеров — длина, ширина, высота машины составляет 4810 х 1840 х 1455 мм. Базовая версия FAW Bestune B70 оснащена мощным двигателем на 160 л.с., объем которого 1,5 литра, а также «роботом» с 7-ю ступенями. Есть у модели старшая версия с еще более мощный 217-сильный мотором на два литра и «автоматом» от AISIN.

Стоит добавить, что характеристики новинки практически полностью соответствуют китайскому варианту.