Стало известно, почему из эфиров российских радиостанций пропали песни Люси Чеботиной

Песни Люси Чеботиной пропали сразу с нескольких крупных российских радиостанций. Хиты певицы больше не звучат на музыкальном канале RU.TV. Сми выяснили, что произошло на самом деле.

Как оказалось, такое решение приняло руководство «Русской Медиагруппы» из-за скандального поведения Люси.

Чеботина длительное время ищет подвох в наших действиях. То фото использовали не то, то слово в сюжете произнесли не то, то в комментариях написали не то. Выдуманное повышенное чувство виктимности, — заявил генпродюсера RU.TV Михаил Богомолов.

Он добавил, что СМИ, подконтрольные ему, много чего сделали для становления Люси, как певицы. Однако после того, как артистка попросила убрать хиты из эфира, руководство поняло, что это пойдет всем без исключения на пользу:

Коллективу медиахолдинга не придется тратить время и силы на борьбу с ветряными мельницами, выступать в качестве психолога с выдуманными вредителями.