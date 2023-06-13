Попавший в кардиореанимацию Стас Пьеха сообщил, перенес ли он инфаркт

Стас решил ответить на домыслы пользователей.

«Написали обо мне всякого. И диагнозы, и разные выводы, ведь сам я еще не получил окончательного вердикта и инструкций. Точно знаю, что это не инфаркт, что уже прекрасно!» написал Пьеха.