Путин впервые оценил российский фильм «Вызов»

Президент РФ Владимир Путин оценил российский фильм «Вызов», который сняли в открытом космосе. Глава государства оценил роль этого проекта в отечественной киноиндустрии.

«Эта картина, конечно, прорыв в мировом кино. Его совершила российская команда кинематографистов, это первенство неоспоримо», — отметил Путин в ходе церемонии вручения государственных премий Героям Труда в День России.

Президент также добавил, что сцены посадки, взлета, сложной работы на околоземной станции завораживают своим реализмом и отвагой.

Напомним, фильм «Вызов» стал первым космическим кинопроектом, снятым непосредственно на борту МКС. В прокат лента вышла в апреле. За восьмой уикенд драма сумела собрать 30,5 млн рублей. В целом фильм собрал около 1,7 млрд рублей.