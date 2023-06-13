RG.RU: Врач РФ Гадзиян назвал самый коварный алкогольный напиток для мозга и сердца

Хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян раскрыл самый коварный напиток, который многие воспринимают как «безопасный». Как оказалось, он разрушает клетки мозга, приводит к гормональным сбоям, разрушает кишечник и сердце. Речь идет о пиве.

В последнее время врачи все чаще наблюдают такое явление, как «бычье» сердце. Дело в том, что пиво —это отдельный вид алкоголя, он производится на основе дрожжей. Из-за этого вызывает вздутие живота, ухудшает здоровье кишечника, приводит к росту болезнетворных бактерий. Пиво содержит способствующие росту инфекции веществ, оно ослабляет иммунную систему человека. Кроме того, пенный напиток содержит много метанола, насыщает кровь углекислым газом, бьет по головному мозгу, негативно влияет на нервную систему и делает человека раздражительным.