Слезы жены Эрнста в Кремле породили слухи о проблемах в семейной жизни супругов

Семья медиаменеджера и генерального продюсера Первого канала спровоцировала слухи в Сети из-за того, что расплакавшаяся жена Константина Эрнста снимала на камеру награждение в Кремлевском дворце.

Две дочери медаименеджера впервые оказались в Кремле по важному поводу. Их отцу вручили государственную награду от лица президента России за драму «Вызов». Кирой и Эрикой заинтересовались россияне, однако больше шума наделала их мать. Молодая жена Константина расплакалась у всех на глазах, пока на камеру снимала момент его награждения.

По всей видимости, это Софью очень растрогал этот момент. Однако многие пользователи считают, что ее слезы – главная причина трудностей в семье, поскольку ранее неоднократно ходили слухи о напряженных отношениях между супругами.