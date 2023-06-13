«Sport24» проинформировал о киноляпе в «Джентльменах удачи» с женской одеждой

Еще один киноляп обнаружили в сцене, где преступники переодеваются в женскую одежду, а затем отправляются на поиски бандита в концертном зале. Крамаровв это время идет в платке для женщин. Но через несколько секунд, когда они подошли к залу, мы уже его видим в другой платке.