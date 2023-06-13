Вокруг ТВ: у Полины Гагариной возникли проблемы с налоговой службой

Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за финансовых проблем. Стало известно о том, что у певицы есть задолженность перед налоговыми службами.

Похоже, у белокурой артистки возникли финансовые трудности. Если эту проблему исполнительница не решит в ближайшем будущем, не исключено, что дело будет передано судебным приставам.

Сообщается, что по сравнению с другими блогерами сумма задолженности Гагариной невелика. Полина должна заплатить 381 тысячу рублей. Такж уточняется, то в минувшем году артистка не оплатила налоги на имущество и доходы.

Нужно напомнить, что примерно три месяца назад под прицел ФНС попала популярная российская блогерша Валерия Чекалина, больше известная пользователям под псевдонимом Лерчек.