Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как завязала с алкоголем и сигаретами

Российская ведущая Ксения Бородина, которая известна публике благодаря участию в нескончаемой телестройке «Дом-2», смогла избавиться от вредных привычек, с которыми она боролась несколько лет.

Как призналась сама звезда, ключом к победе над алкоголем и сигаретами является переосмысление. Вдруг Ксения осознала, что ей «допинг» не нужен, чтобы хорошо провести время.

«Когда себя любишь, много занимаешься собой, это все становится ненужным. Мне плохо стало от алкоголя и сигарет», —заявила Бородина.

Теледива добавила, что не против выпить «бокальчик», если почувствует тягу. Такую вероятность знаменитость пока не исключает.