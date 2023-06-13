Телеведущая РФ Дана Борисова сделала устрашающую бьюти-процедуру

Сегодня Дана Борисова отмечает день рождения. Ей исполнилось 47 лет. На днях ведущая опубликовала фото после очередной косметологической процедуры.

К празднованию 47-летия Дана подошла с ответственностью. Накануне праздника она посетила косметологический салон. Там Борисовой провели процедуру, которая должна сделать кожу лица сияющей и гладкой. Но вместо того в день рождения на лице теледивы появились кровоподтеки и синяки.

"Только я так ответственно могу отнестись к внешности накануне дня рождения", — пошутила Борисова.

Отметим, что Дана никогда не стеснялась своей неидеальной внешности. Нередко она выкладывала снимки, даже если были видны явные "изъяны".