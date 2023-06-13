Турэксперты РФ Бобылев и Давыденко сообщили об истинном отношении к русским в Турции

В последнее время стала появляться информация о негативном отношении персонала из Турции к российским туристам. Журналисты пообщались с экспертами и выяснили истинную позицию местных жителей по отношению к своим гостям из РФ.

По словам эксперта Общественной палаты по туризму и председателя правления Всероссийского объединения туристов Романа Бобылева, у него нет данных о жалобах от граждан России на неприязненное отношение в отелях Турции.

"Турция проявляла дружелюбие по отношению к россиянам. Происходят единичные инциденты, однако они не относятся только лишь к российским гостям", — сказал он.

Заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко в свою очередь отметил, что инциденты с туристами имели место до начала СВО. Также он с недоверием относится к информации, что персонал в турецких отелях отказывается общаться на русском языке.