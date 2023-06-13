Ученые из РФ научились за 15 минут определять массивный тромбоз при инфаркте у человека

Специалистам из РФ (сотрудникам Сеченовского университета) удалось разработать новый метод расчета вероятности массивного тромбоза у пациентов до процедуры визуализации тромботического образования.

Тромб при инфаркте миокарда важно вовремя визуализировать для правильного подбора лечения, проведения операции и назначения дополнительных препаратов. Но его можно увидеть лишь после установки катетера в сердце и введения особого контрастного вещества.

Научные работники из России нашли определенную когорту биохимических показателей (количество билирубина, тромбоцитов и некоторых других). На основании этого врачи могут понять, что происходит в артериях.

акие данные можно получить за 15 минут после поступления пациента в учреждение, что ускоряет принятие решений касательно возможных способов лечения. Кроме того, это повысит эффективность борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями.