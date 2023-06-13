Ведущая Ляйсан Утяшева позвала оскандалившуюся Юлию Высоцкую к себе в кулинарное телешоу

Не утихает обсуждения кулинарного телешоу Юлии Высоцкой. Пользователи Сети обратили внимание, что многие рецепты кулинара очень неудачные. Пока актриса не комментирует критику в свой адрес. А коллеги звезды по шоу-бизнесу высказываются по этому поводу.

Не промолчала Ляйсан Утяшева, у которое есть своя кулинарная передача. Гимнастка решила поддержать Юлию в непростое время. Она сказала, что была бы рада увидеть Высоцкую в качестве гостьи.

Я ее позвала, у меня есть подтверждение. Мы звали ее с любовью и нежностью. Затем начался мейнстрим. Все мы неидеально готовим, бывают у всех промахи, - отметила Утяшева.

Телеведущая добавила, что она связалась с представителями жены Кончаловского благодаря сетям. В итоге съемки состоятся осенью.